Sanatseverlere 'Ufuk Çizgisinden Öteye' sergisi

İstanbul Modern, Ömer Uluç'un sanatsal yolculuğunu mercek altına alan kapsamlı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçının Türkiye'deki en geniş seçkilerinden birine yer veren "Ufuk Çizgisinden Öteye" başlıklı sergi, Artaş Holding sponsorluğunda izleyicilerle buluştu. Ömer Uluç'un sanat pratiğinde erken dönem örnekleri barındıran 1960'lardan 2010'daki vefatına kadar olan süreçteki üretimlerini bir araya getiren sergi, sanatçının çalışmalarında öne çıkan farklı ifade biçimlerini çeşitli temalar altında ele alıyor. Küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak ve Nilay Dursun, asistan küratörlüğünü ise Naz Uğurlu Benek'in üstlendiği "Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye", sanatçının insanlık, evren ve varoluş arasındaki karmaşık ilişkiye dair düşüncelerini aktaran yapıtlarını sunuyor. Sanatçının geleneksel sınırları aşan yaklaşımını yansıtarak, izleyiciyi zaman ve mekân ötesi bir deneyime davet eden sergide, 300'ün üzerinde çalışma ziyaretçilerle buluşuyor. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, Ömer Uluç'un ülkemizdeki ilk müze sergisine ev sahipliği yapıldığını dile getirerek, "'Ufuk Çizgisinden Öteye', sanatçının hem en kapsamlı hem de Türkiye'deki ilk müze sergisi olma özelliğini taşıyor. 1987 yılında görev aldığım 1. Uluslararası İstanbul Çağdaş Sanat Sergileri sırasında, Ayasofya Hamamı'ndaki çalışmalarıyla yakından tanıdığım Ömer Uluç'un sanatındaki derinlik, küresel anlatım gücü ve yenilikçi ruh beni her zaman çok etkilemiştir. Uluç'un aramızdan ayrılışının 15. yılında, bu özel sergiyi hayata geçirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Ömer Uluç'un "Ufuk Çizgisinden Öteye" adlı sergisi 12 Aralık 2025'e kadar İstanbul Modern'de görülebilir.