Sabancı Vakfı 50 yaşında...

Sabancı Vakfı’nın 50. yıl resepsiyonu, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev

sahipliğinde, Sabancı Center’da gerçekleştirildi. Sabancı Ailesi üyelerinden Suzan Sabancı, Serra

Sabancı, Sevda Sabancı, Sevil Sabancı ve Dilek Sabancı; Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeleri Hayri Çulhacı, Nedim Bozfakıoğlu, Nevgül Bilsel Safkan’ın yanı sıra Fark Yaratanlar programının ilham veren isimleri, bursiyerler, sivil toplum kuruluşları, eğitime kazandırılan okulların öğretmenleri gibi Sabancı Vakfı’nın yarım asırlık yolculuğuna eşlik eden paydaşlar özel gecede bir araya geldi. Sena Gül ve keman sanatçısı Bilge Surlu, Sezen Aksu’nun 2015 yılında çocuk yaşta evliliklerle mücadeleye dikkat çekmek için bestelediği ve Sabancı Vakfı’na armağan ettiği “Kız Leyla” şarkısı ile sahne aldı.

“Yeni dönemde köklerimizden miras kalan kurucu felsefemize bağlı kalarak; etkimizi

daha da derinleştiriyoruz”

Resepsiyonda konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı: “Babaannem

Sadıka Sabancı'nın bağışı ve Sabancı Kardeşlerle başlayan Sabancı Vakfı'nın yolculuğu, ailemizin

üçüncü ve dördüncü neslinin katkılarıyla devam ediyor. 50 yılın sonunda büyük ve güçlü bir aileye

dönüştük. Yeni bir döneme başlarken hem ülkemizden hem de yurt dışından alanında uzman kişilerle bir arama konferansı yaptık. Yeni stratejimizde, köklerimizden miras kalan kurucu felsefemiz bağlı kalarak; etkimizi daha da derinleştirmeyi amaçladık. Bu doğrultuda, hayırseverlik yaklaşımımızı ve varoluş amacımızı yeni dünyaya uygun şekilde güncelledik: ‘Daha eşit ve sürdürülebilir bir gelecek için toplumsal gelişimi destekliyoruz.’ Bu söylem, önümüzdeki dönemde pusulamız olacak.” Sabancı Vakfı’nın uzun yıllardır yürüttüğü tüm çalışmaları “Nitelikli ve kapsayıcı eğitim”, “Toplumsal cinsiyet eşitliği”, “Sosyal ve kültürel yaşama katılım” temaları altında birleştirileceğini belirten Güler Sabancı: “Üyesi olduğumuz Avrupa Vakıflar Birliği Philea’nın raporu da dahil, tüm uluslararası kuruluşlar, filantropinin geleceğini şekillendirmede en önemli trendin ‘iklim değişikliği ve çevresel tahribatlar’ olduğunu söylüyor. Bizim arama konferansımızda da öne çıkan trend budur. İklim aciliyeti ve yarattığı afetler, eşitsizlikleri artırıyor ve derinleştiriyor. Son yıllarda birçok uygulamamızın ortak kesişiminde yer alan iklim değişikliği ve afetlerle mücadeleyi, yeni yol haritamızdaki tematik alanımız olarak konumlamaya ve güçlendirmeye karar verdik.” dedi. Sabancı Vakfı’nın 50. yıl resepsiyonunda, Vakfın yarım asırlık hikâyesini anlatan iki özel eser

konuklarla buluştu. Zeynep Atakan’ın yapımcılığını, Zeynep Miraç’ın senaristliğini ve Selçuk Metin’in yönetmenliğini üstlendiği belgesel ilk kez izleyiciyle buluşurken; Zeynep Miraç’ın kaleme aldığı ve Bülent Erkmen’in tasarımıyla ölümsüzleştirdiği kitap da tanıtıldı.

Onur AYDIN