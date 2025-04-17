İstanbul sanatla buluştu

CI Bloom, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu'nda sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor. Bu yıl dördüncü edisyonuyla sanatseverlerin karşısına çıkan sanat fuarında 25 galeri ile 4 sanat inisiyatifin katılımıyla eserler sergileniyor. Sanat sektörünün yaratıcılığını göstererek toplumların iç sesi olan sanatçıların üretimini desteklemek amacıyla kapılarını açan sanat etkinliğinin ilk gününde ise Ralf Tezman, Berrak Barut, İpek Ayaydın, Nazlı Sert ve Begüm Ballı gibi çok sayıda tanınmış isim katıldı.

Onur AYDIN