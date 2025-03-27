Mika-Der Başkanı Çebi'den ilk iftar...

Minik Kalplerle El Ele Derneği’nin (Mika-Der) yeni Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Çebi, bir iftar daveti verdi. Büyük Kulüp’te düzenlenen iftar yemeğine cemiyet ve iş dünyasından pek çok isim katıldı. İftarda yaptığı konuşmada, “Bu gece çocuklarımızın geleceğe yürüdüğü yola hep beraber ışık tutmak için bir araya geldik” diyen Mika-Der Başkanı Arzu Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dernek olarak, ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın eğitimine, sağlığına ve genel refahına katkıda bulunmak adına birçok projeye imza atıyoruz. Her birinizin buraya gelerek bizlere verdiğiniz destek, çocuklarımıza geleceğine ışık tutmak adına çok kıymetli. Unutmayalım ki, çocuklar bizim en değerli varlıklarımız. Onların gülümsemelerini artırmak, hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesini sağlamak için sürekli çalışmalıyız. Sizlerin katkılarıyla, daha fazla projeye imza atabilir ve daha fazla çocuğa ulaşabiliriz. “Geceye 200’ün üzerinde davetli katıldı. İftar yemeğinde hayırseverler, çocuklar için yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere önemli miktarda bağışta da bulundu. Mika-Der, T.C Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, Çocuk Evleri, Sevgi Evleri ve Rehabilitasyon (Çocuk Destek Merkezleri) açmak, bağlı bulunan Çocuk yuvası ve Yetiştirme yurtlarının, Çocuk ve Sevgi Evlerinin yaşam koşullarını iyileştirmek, bu kurumlarda yaşayan çocuklarımızın eğitim, müzik, tiyatro, spor ve psikolojik desteklerle bugünlerine ve geleceklerine hazırlamak amacıyla kurulmuş bir sivil toplum örgütüdür.

Onur AYDIN