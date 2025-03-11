Sanat tutkunları 'My Fairy Tale' sergisinde...

Kurucusu Esra Çevik’in olduğu Ruzy Gallery ‘My Fairy Tale’ başlıklı grup sergisi ile sanatseverleri ve koleksiyonerleri Etiler’ deki adresinde ağırladı. Türkiye'deki genç sanatçılar ile yurtdışındaki sanatçıları bir araya getirerek "Masal"ı kişisel ve toplumsal peyzajların bir metaforu olarak tasvir etmeyi amaçlayan sergide Abrahamm Yıldızbaş, Simay Bahçıvan, Pamir Yıldıran, Kemal Özen, Vildan Hoşbak, Sinan Çınar, Gülin Karabacak, Nina Murashkina ve Xavier Escala'nın eserlerine yer aldı. Ali Sabancı, Özcan Tahincioğlu, Burak Karabacak, Elif Dürüst, Rosella Karabacak, Rıfat Elhadef ve Önder Öztarhan gibi daha biçok ünlü isim sergiyi gezdi. Esra Çevik Ali Sabancı’yı sergiyi gezdirirken eserler hakkında bilgi verip sanatçılar ile tanıştırdı.

Onur AYDIN