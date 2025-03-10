Benardete'nin anısına gol turnuvası...

Kemer Country Club Golf Kulübü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak düzenlediği golf turnuvasını, Türk golf camiasının önemli isimlerinden ve kulübün sembol oyuncularından Beyhan Benardete’nin anısına gerçekleştirdi. Turnuva, kadın golfçüleri onurlandırmak ve Beyhan Hanım’ın spora olan katkılarını bir kez daha hatırlatmak amacıyla düzenlendi. Turnuvaya, Kemer Golf Kulübü’nün kadın ve erkek oyuncularından toplamda 72 sporcu (18 Takım) katıldı. Katılımcılar, keyifli ve heyecan dolu bir mücadele sergileyerek Beyhan Hanım’ın golf sahalarındaki azmi ve tutkusunu yaşattılar. Ödül töreninde, Beyhan Benardete’nin hatırasına hazırlanan bir video ve görsel sunumu gerçekleştirildi. Bu özel sunum, kulüp üyelerinin Beyhan Hanım ile geçirdiği değerli anıları tekrar yaşattı. Turnuva sonunda kazananlara ödülleri takdim edilirken, tüm katılımcılara bu anlamlı etkinlikte yer aldıkları için teşekkür edildi.

Onur AYDIN