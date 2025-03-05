İstanbul'da özel davet...

Miami’deki global emlak markası Rona International Realty’nin Kurucusu Rüyam Soysal, önceki gün iş ve cemiyet hayatından çok özel bir gruba, özel bir projenin iş birliğini tanıttığı akşam yemeği daveti verdi. Davette 2025 yılında global emlak pazarında öne çıkması beklenen Miami’deki en iyi ve yeni projelerden “The Rider” seçkin davetli grubuyla paylaşıldı. Palmiyeler ile yaratılan doku ve ekrandaki Miami görüntüleri davetlileri Miami’de hissettirirken ChinChin Etiler’in şık ortamında, leziz yemekler ve keyifli sohbetlere, DJ Burak Özkan eşlik ederek geceyi unutulmaz kıldı. Rona International’ın Kurucusu Rüyam Soysal, “Globalleşme ile birlikte Türkiye’den de müşterilerinin arttığını” söyledi. Proje ilk kez cemiyet ve iş dünyasından oluşan davetlilere tanıtıldı. Sanem Tezman, Etel Baler, Melda Kosif, Hilal Kosif Piles davete katılan isimler arasındaydı.