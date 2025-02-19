Davetler

Sanatın renkleri sporun ruhuyla buluştu

"Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil X Fenerbahçe Koleksiyonu", Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un ev sahipliğinde düzenlenen davette spor ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Giriş: 19 Şubat 2025 Çarşamba
Sanatın renkleri sporun ruhuyla buluştu

1907 Fenerbahçe Derneği’nin önderliğinde ve 1907 Art’ın ilk projesi olarak hayata geçirilen “Bir Renk. Bir Tutku. Bir Efsane: Devrim Erbil X Fenerbahçe Koleksiyonu”, Fenerbahçe Ülke Stadyumu'nda düzenlenen bir törenle spor ve sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü YKÜ Rıfat Perahya ev sahipliğinde gerçekleştirilen Devrim Erbil ve Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticilerinin de katıldığı özel koleksiyonun tanıtımına yoğun ilgi gördü. Fenerbahçe Koleksiyonu tanıtım gecesinde bir konuşma yapan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, şu ifadelere yer verdi: "Farklı bir gecede buradayız. Sanatla sporun buluştuğu gece. Fenerbahçe için ilklerden biri. 100. yıldönümünde benzer bir şey yapmıştık. Bir moda ikonu ile araya gelmiştik. Ama bu hakikaten çok özel. Bakınca hakikaten bambaşka bir perspektiften yapılmış. Devrim Bey de Lefter gibi sanat tarihinin ikonik isimlerinden birisidir. Bizimle işbirliği yapmasından ne kadar memnun olduğumuzu anlatamam. Bunlar gerçekten paranın satın alamayacağı değerler. Sağda gördüğünüz eser Devrim Bey'in müzemize hediyesi. Onun için de özellikle teşekkür etmek istiyorum. 9 tablomuzdan 8'i satılık. Bu işbirliği sadece sanat sporla herkese dokunacaktır. Bu ülkenin kuruluşunda ve kurtuluşunda, vatanı ve milleti için önemli sorumluluklar almış, bedel ödemiş bir kulübüz. Sadece sporda değil her anlamda topluma özel gösteren bir kulübüz. Yönetim kurulu üyelerimiz kapış kapış eserleri almaya kalkınca 'Bir durun yarısını biz alalım yarısını başkaları alsın' dedik. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum." Fenerbahçe’nin kendisi için bir aşk olduğunu belirten Devrim Erbil, “Fenerbahçe’nin renklerini, ruhunu ve tarihini sanatla buluşturan bu projede yer almak benim için büyük bir onur. 1907 Fenerbahçe Derneği ve 1907 Art’ın öncülüğünde hayata geçen bu koleksiyon, Fenerbahçe’nin yalnızca bir spor kulübü olmadığını, aynı zamanda kültürel ve sanatsal mirasa da sahip çıkan bir değer olduğunu gösteriyor. İstiyorum ki bu proje, Fenerbahçe’yi sanatla dünyaya anlatan ve tüm kulüplere ilham veren bir örnek olsun" ifadelerini kullandı.

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