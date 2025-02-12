Davetler

Moda tutkunlarına özel kapsül koleksiyon...

Cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü isimleri, yeni çıkacak kapsül koleksiyonunun tanıtım davetinde buluştu.

Giriş: 12 Şubat 2025 Çarşamba
Moda tutkunlarına özel kapsül koleksiyon...

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği Mini, Vakkorama ile heyecan verici bir iş birliğine imza attı. MINI’nin hayata dair iyimser tutumunu yansıtan ve bu yaklaşımla toplumsal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve inovasyon temalarını bir araya getiren BIG LOVE mottosu, Vakkorama dokunuşuyla özel bir kapsül koleksiyona dönüştü. Yıl içinde çıkacak BIG LOVE kapsül koleksiyonunun ilk tanıtımı, Akmerkez Vakkorama mağazasında özel bir davetle gerçekleşti. İş ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü ismin katıldığı bu özel gecenin ev sahipliğini Can Hakko üstlendi.

Onur AYDIN

Borusan Otomotiv Can Hakko koleksiyon

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