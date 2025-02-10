Genç sanatçılardan “Yaşam, Şarkısını Söyler” sergisi...

Bağımsız sanatçılara alan açma ve destekleme misyonuyla ön plana çıkan Loft Art, “Yaşam, Şarkısını Söyler” isimli grup sergisini açtı. Kişilerin hayatımızda bıraktığı izlerin, hislerle olan bağlantısını ve kusurlarımızla bir bütünlük oluşturmasına odaklanan Yaşam, Şarkısını Söyler sergisi, 15 bağımsız sanatçının katılımıyla “Ahmet Yiğider, Berk Kakeci, Bertan Ekici, Emre Tura, Ergül Karagözoğlu, Ezgi Kılıç, Fatih Altan, Halil Vurucuoğlu, Hüseyin Rüstemoğlu, İlyas Arapoğlu, Kaan Fıçıcı, Lale Yılmaz, Nihan Çakır, Taylan Öngünç ve Zuhal Baysar” 7 Şubat –22 Mart 2025 tarihleri arasında Loft Art’ta ziyaret edilebilecek. Loft Art’taki sergilerde satışı gerçekleştirilen eserler, Akfen Holding’in kurduğu, kadın ve çocukları merkezine alarak ulusal ve uluslararası sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiren Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) çalışmalarına da kaynak oluyor. TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Dilara Akın’ın sorumluluğunda olan Loft Art’ın Sanat Direktörlüğü’nü de Ayşe Jaber üstleniyor.

Onur AYDIN