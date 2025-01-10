Şık tasarımlara davet...

Güneş gözlüğü ve optik ürünler markası Emo Optik, geçtiğimiz gün gerçekleşen davette İtalyan markası Trussardi’yi bünyelerine eklediğini duyurdu. İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarının yer aldığı davette, yeni markasının gözlüklerini tanıtan markanın ürünleri tanıtıldı. Projehane çatısı altında Bilge Kuru ev sahipliğindeki davete katılan ünlü isimler, markanın kurucusu Osman Önal’ın keyifli sunumuyla markanın yeni koleksiyon gözlüklerini de deneyimlediler. Modayı ve günceli çok yakından takip ettiklerini söyleyen Osman Önal: “İtalya’da çok popüler marka. Tasarımları ve kalitesiyle kullananları memnun ediyor. Biz de bu markayı ülkemizdeki müşterilerimizle buluşturduk.” dedi. Pervin Ersoy, Serra Tokar, Suzan Toplusoy, Asuman Şener, Bahar Şer, Beyza Uyanoğlu, Gülşah Alkoçlar gibi cemiyet hatayından isimlerin katıldığı davete ilgi yoğun oldu.

Onur AYDIN