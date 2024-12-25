25. yıla özel gösteri!

Türkiye'nin öncü, dünyanın önde gelen ve en büyük dans topluluklarından biri olan Anadolu Ateşi, 25. yılında İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM), sanatseverlere unutulmaz bir gösteri sundu. Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan’ın üstlendiği ve Anadolu’nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihini sahneye taşıyan Anadolu Ateşi, farklı yörelerden derlenmiş 3000 halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran özgün prodüksiyonu ile izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyerek dünya standartlarında bir proje olan ve bugüne kadar 100’den fazla ülkede 50 milyon seyircinin izlediği Anadolu Ateşi, izleyenler tarafından büyük alkış aldı. Dans gösterisini izlemeye gidenler arasında Emine Özilhan, Dalia Garih, Neşe Gönül, Hande Sezer, Monik İpekel de vardı.

Onur AYDIN