Afrika’nın sanatı İstanbul'a taşındı

Afrika’nın kadim taş işçiliği geleneğini İstanbul’a taşıyan Shona Art Gallery, NAYA Studion çatısı altında ilk sergisiyle sanatseverleri ağırladı. Zimbabwe’nin köklü Shona taş heykel sanatını temsil eden galeri, doğanın ve insanın geçmişle olan bağını derin bir estetik anlayışıyla yansıtan heykelleriyle dikkat çekiyor. Açılış, yalnızca bir sanat etkinliği olmanın yanı sıra, aynı zamanda iki kültür arasında güçlü bir bağ kurmayı amaçlayan bir buluşma noktası oldu. Sergiye ev sahipliğini ise Nazlı Çarmıklı Gezer ve Yasemin Çarmıklı Kurt yaptı. Özel sergi davetine cemiyet hayatından, Nazlı Çarmıklı Gezer, Zeynep Çarmıklı ve Serra Türker Bayır'da katıldı. Shona Art Gallery’nin ilk sergisi, farklı taş türlerinden yapılan benzersiz heykelleri bir araya getiriyor. Limestone, Serpentine, Verdite, Opal Stone ve Kobalt gibi doğal taşlardan üretilmiş eserler, her biri taşın özelliklerini ve sanatçının vizyonunu yansıtan özgün parçalardan oluşuyor. Doğanın renk paletini ve enerjisini yansıtan bu taşlar, heykeltıraşların elinde birer sanat şaheserine dönüşüyor.

Onur AYDIN