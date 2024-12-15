Sanat ve eğitim için buluştular...

İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek, çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına olanak yaratmak amacıyla 12.’si düzenlenen Gala Modern gerçekleşti. Gecede müzenin sergi ve eğitim programlarına kaynak sağlamak amacıyla Maya Portakal Bitargil yönetiminde destek yarışı gerçekleştirildi. Gala Modern Destek Yarışı’nda Türkiye ve dünyadan dokuzu kadın sanatçının olduğu 11 sanatçının yapıtı sanatseverlerle buluştu. Ardan Özmenoğlu, Bettina Pousttchi, Burçak Bingöl, Candeger Furtun, Chiharu Shiota, İnci Furni, İzzet Keribar, Leylâ Gediz, Mona Hatoum, Rana Begum ve Taner Ceylan’ın bağışladıkları yapıtlar Gala Modern Destek Yarışı’nda yer aldı. Gecede ayrıca özel öğrenme gereksinimli 600 çocuk ve gencin sanatla buluşmasını hedefleyen “Buluşma” projesi için de destek çağrısında bulunuldu. Gala Modern’e destek veren Suzan Sabancı, Hacı-Nazlı Sabancı, Şirin-Neşet Yalçın, Berrak Barut, Aylin-Özcan Tahincioğlu gibi birçok isim yer aldı. Gala Modern’de farklı nesilleri konserlerinde bir araya getiren, 2024'ü uzun bir turneyle geçiren Nilüfer sahne aldı.

Onur AYDIN