Davetler

Gala Modern’de sanata destek gecesi...

İstanbul Modern’in 20. yılında düzenlenen Gala Modern’de sanata destek için yarışıldı.

Giriş: 15 Aralık 2024 Pazar
Gala Modern’de sanata destek gecesi...

İstanbul Modern’in sergi ve eğitim programlarını desteklemek, çocuk ve gençlerin sanatla buluşmasına olanak yaratmak amacıyla 12.’si düzenlenen Gala Modern gerçekleşti. İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, müzenin 20. yılının da kutlandığı gecenin açılış konuşmasında, “20 yıl önce, İstanbul’un kalbinde, modern ve çağdaş sanat dünyasına yeni bir soluk getirecek bir müze kurma hayaliyle yola çıktık. Bu süreçte, Türkiye’de yepyeni bir müzecilik anlayışının öncüsü olmaya çalıştık. Yüzlerce sergi, binin üzerinde eğitim programı hazırlayarak, milyonlarca ziyaretçiyi üç ayrı müze binasında ağırladık. 1 milyon çocuk ve genci ücretsiz sanat eğitimleriyle buluşturduk. Pek çok ilke imza atarak, sanat için sürdürülebilir bir model geliştirmeyi hedefledik. Kamu, özel sektör ve bireylerin sanatı desteklemeleri için köprüler kurmayı amaçladık. Bu köprülerden biri de Gala Modern oldu. Sevgili Kültür Elçilerimizle birlikte 2009 yılından bu yana büyük bir heyecanla gerçekleştirdiğimiz bu özel gece, tüm dünyadan sanatçılar ve davetlilerin katkılarıyla uluslararası bir kimlik kazandı” dedi. Eczacıbaşı konuşmasında, ilk günden bu yana Gala Modern’e verdikleri destek için; Banu Çarmıklı, Cem Hakko, Esra Ekmekçi Çalıcıoğlu, Maya Portakal Bitargil, Rana Erkan Tabanca, Suzan Sabancı ve Şeli Elvaşvili’den oluşan İstanbul Modern Kültür Elçileri’ne tek tek teşekkür etti. Sunuculuğunu Ceyda Düvenci ve Salih Bademci’nin yaptığı gecede, müzenin sergi ve eğitim programlarına kaynak sağlamak amacıyla Maya Portakal Bitargil yönetiminde destek yarışı gerçekleştirildi. Gala Modern Destek Yarışı’nda Türkiye ve dünyadan dokuzu kadın sanatçının olduğu 11 sanatçının yapıtı sanatseverlerle buluştu. Ardan Özmenoğlu, Bettina Pousttchi, Burçak Bingöl, Candeger Furtun, Chiharu Shiota, İnci Furni, İzzet Keribar, Leylâ Gediz, Mona Hatoum, Rana Begum ve Taner Ceylan’ın bağışladıkları yapıtlar Gala Modern Destek Yarışı’nda yer aldı. Gecede ayrıca özel öğrenme gereksinimli 600 çocuk ve gencin sanatla buluşmasını hedefleyen “Buluşma” projesi için de destek çağrısında bulunuldu.

Onur AYDIN

Gala Modern İstanbul Modern sanat yarışma 20.yıl

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