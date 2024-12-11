Davetler

Haldun Dormen 70. sanat yılını kutladı!

Usta sanatçı Haldun Dormen 70. sanat yılını özel bir etkinlikle kutladı.

Giriş: 11 Aralık 2024 Çarşamba
Haldun Dormen 70. sanat yılını kutladı!

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Haldun Dormen, 70. sanat yılını özel bir etkinlikle kutladı. Yakın dostunu anlamlı gecede yalnız bırakmayan Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç'da gecenin davetlileri arasında yerini aldı. Geceye Türk sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim katıldı. Halit Ergenç, Selma Ergeç, Azra Akın, Kenan Doğulu, Beren Saat, İbrahim Kutluay, Edvina Sponza gibi ünlü isimler, Haldun Dormen’i yalnız bırakmadı. Usta sanatçı Haldun Dormen, ''70 yıl şıp diye geçti. Çabucak geçmiş. Çok şey yaptım.'' açıklamasını yaptı. Arkadaşı Haldun Dormen’i 70. sanat yılında yalnız bırakmayan Rahmi Koç “Haldun Dormen kolejden abimizdir. Beni bile sahneye çıkardı.” ifadelerini kullandı.

Nazif Şahin KARPUZ

Haldun Dormen Koç Holding Rahmi Koç

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