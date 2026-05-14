Gate 27’de bilim ve sanat buluşması...

SkinCeuticals’ın bilimsel yaklaşımından ilhamla geliştirilen etkinlik kapsamında, medya sanatçısı Ahmet Said Kaplan’ın DECOL prodüksiyonuyla hayata geçirdiği “Floating Matter II” izleyiciyle buluştu. Katılımcıyı yalnızca izleyici olmaktan çıkararak deneyimin aktif bir parçası haline getiren eser; veri, beden ve dönüşüm kavramlarını interaktif bir medya yerleştirmesiyle görünür kılıyor. Kontrol paneli aracılığıyla yönlendirilen veriler, binlerce diyottan oluşan LED yüzeyde anlık olarak karşılık bulurken ortaya çıkan görsel yapı, insan hücrelerinin dinamik organizasyonuna referans veriyor. Gate 27’nin sanatsal yaklaşımıyla şekillenen proje, sanatın disiplinlerarası doğasını öne çıkarırken, DECOL’ün teknoloji odaklı üretim gücü deneyimi farklı bir boyuta taşıyor. Bilim, sanat ve estetiğin kesişiminde konumlanan bu özel etkinlik, katılımcılarını çok katmanlı bir keşif deneyimine davet etti. çağdaş sanatın dönüştürücü gücüyle buluşan davete sanat, moda ve cemiyet hayatından Melisa Sabancı Tapan, Burcu Şendir, Zeynep Karahan Uslu gibi isimler katıldı.

