Sanat tutkunlarından sergi ziyareti

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi; Akbank’ın desteği ve İspanya’nın León kentindeki çağdaş sanatlar müzesi MUSAC iş birliğiyle çağdaş sanatın etkili isimlerinden Yoko Ono’nun uluslararası çapta en kapsamlı sergilerinden birine ev sahipliği yapıyor. Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisi, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ve Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Ahu Antmen’in ev sahipliğinde düzenlenen özel açılış davetiyle tanıtıldı. Davete Güler Sabancı, Çiğdem Simavi, Melisa Sabancı Tapan, Tansa Mermerci ve Nezih-Berrak Barut çifti gibi iş dünyası ile sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı.

Ferit TUĞLUK