Davetler

Sosyal etki üreten girişimler ödüllendirildi

Bu yıl 500’ün üzerinde başvuru alan İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nın (İBSG) 10. yıl ödülleri sahiplerini buldu.

Giriş: 14 Haziran 2026 Pazar 11:19 Güncelleme: 14 Haziran 2026 Pazar 11:20
Sosyal etki üreten girişimler ödüllendirildi

Kale Grubu'nun merhum kurucusu İbrahim Bodur'un değerlerini yaşatmak ve ‘İyi Bak Dünyana’ yaklaşımı doğrultusunda sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı’nın (İBSG) 10. yılında ödül kazananlar açıklandı.Bu yıl Türkiye'nin farklı illerinden 500’ün üzerinde başvuru alan programda, ön değerlendirme sürecinin ardından 15 finalist seçici kurul karşısına çıktı. İş dünyası, etki yatırımı, akademi ve sosyal girişimcilik alanlarının önde gelen isimlerinden oluşan seçici kurulun değerlendirmeleri sonucunda dört kategoride ödüle değer bulunan girişimler belirlendi. Ödüller, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 10. yıl töreninde sahiplerine takdim edildi. Erken Aşama kategorisinde ödülün sahibi, Palgae oldu. Girişim, biyobozunur olup doğada çözünürken toprağı destekleyerek çevresel etkiyi tersine çevirmeyi hedefliyor ve B2B modelle üreticilere biyoplastik hammaddesi sağlayarak mevcut üretim hatlarına entegre edilebilen çözümler sunuyor. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Programı'nda bu yıl başvurular, Kale Grubu ve proje ortağı Impact Hub İstanbul'un ön değerlendirmesinin ardından sosyal girişimcilik, iş dünyası, etki yatırımı, akademi ve sivil toplum alanlarından uzman isimlerin yer aldığı Seçici Kurul tarafından değerlendirildi. Seçici Kurulda; Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayşecan Özyeğin Oktay, FutureBright Group Kurucu Ortağı Akan Abdula, Alethina Impact Kurucusu Can Atacık, sosyal girişimci Toyi Kurucusu Elif Atmaca, sosyal girişimci ve akademisyen Prof. Dr. Itır Erhart ve Kale Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Esra Yazıcı Tözge yer aldı.

Hakan YAĞCI

İbrahim Bodur kale

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