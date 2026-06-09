Boğaz’ın kıyısında özel davet...

Boğaz’ın kıyısındaki konumuyla bu yaza iddialı bir başlangıç yapan Abelia x Diego Guerrero iş birliğinin kutlama daveti, The Peninsula Istanbul’da gerçekleşen özel bir gecede gerçekleşti. Uluslararası gastronomi dünyasının seçkin isimleriyle gerçekleştirdiği iş birlikleriyle dikkat çeken The Peninsula Istanbul, bu yaz Madrid'in iki Michelin yıldızlı restoranı DSTAgE'nin Şefi Diego Guerrero’yu Abelia ağırlıyor. Yaz boyunca misafirleriyle buluşacak bu özel iş birliği, düzenlenen keyifli bir davetle kutlandı. Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan Crook’un ev sahipliğinde gerçekleşen davette, gastronomi, moda, sanat, spor ve cemiyet dünyasından; Sibel – Ferruh Karakaşlı, Melda-Sinan Kosif, Nedim-Gamze Keçeli gibi seçkin isimler bir araya geldi.