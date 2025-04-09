Davetler

EKAV'dan 'İçsel Yansımalar' sergisi...

Sanat tutkunu ünlü isimler, 16 sanatçının eserlerinin yer aldığı 'İçsel Yansımalar' sergisinde buluştu.

Giriş: 09 Nisan 2025 Çarşamba
EKAV'dan 'İçsel Yansımalar' sergisi...

Eğitim, Kültür ve Araştırma Vakfı, Türkiye ve Birleşik Krallık İngiltere’den oluşan gelişmiş ve gelişmekte olan bir grup sanatçıyı “İçsel Yansımalar (Inner Pysche)” isimli karma sergiyle bir araya getiriyor. Birçok farklı teknik ve stilin buluştuğu farklı disiplinlerden çalışmalara yer verirken, ışık ve rengin sanat ve insan ruhunda kutlanışını sanatseverlerin izlenimine sunuyor. Sezin Aksoy küratörlüğünde onn altı yerli ve yabancı sanatçı, psikoloji, duygusal dışavurumculuk ve sembolizmin akımında, insan bilinçaltını aynı çatı altında toplayarak, farklı insan koşullamalarını, sosyal kimlik sorumluluklarının yarattığı baskıların insan psikolojisindeki kırılımlarını farklı açılardan ele alarak inceliyorlar. Sanatsever ünlü isimlerden Leyla Alaton, Arzu Kaprol ve Zeynep Germen eserleri sergide inceleme fırsatı buldu. Sergide toplum, günümüzün modern dünyasında, doğanın büyük yıkımı içerisinde bölünürken; insanın içsel ruhu ise hızlı teknolojik değişim içinde oluşan bilgi akımında ağır bir mutasyona maruz kalıyor. İçsel Yansımalar teslim olabilmek için bir kimlik arayışına ve sosyal emniyet ihtiyacında kalıyor. Dinsel baskı, cinsiyet akıcılığı ve sosyal manipülasyon ve benzeri konuları bu birleşmiş alan içerisinde inceleyen sanatçılar, ziyaretçileri kendi içsel deneyimlemeleriyle karşılayacaklar.

Onur AYDIN

İçsel Yansımalar sanat galeri EKAV

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