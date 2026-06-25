Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi; Akbank’ın desteği ve İspanya’nın León kentindeki çağdaş sanatlar müzesi MUSAC iş birliğiyle çağdaş sanatın etkili isimlerinden Yoko Ono’nun uluslararası çapta en kapsamlı sergilerinden birine ev sahipliği yapıyor. Yoko Ono: İçses ve İçyapı sergisi, Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ve Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Ahu Antmen’in ev sahipliğinde düzenlenen özel açılış davetiyle tanıtıldı. Sakıp Sabancı Müzesi’nin Emirgan’daki eşsiz atmosferinde gerçekleşen davete Güler Sabancı, Çiğdem Simavi, Melisa Sabancı Tapan, Dilek Hanif, Arslan Sükan, Tansa Mermerci ve Esra Civelek, gibi iş dünyası ile sanat ve cemiyet hayatından ünlü isimler katıldı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı, “Akbank olarak kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarımızı girişimcilik, eğitim ve kültür-sanat olmak üzere üç ana başlık altında yürütüyoruz. Fakat kültür-sanatın yeri her zaman ayrı. Özellikle çağdaş sanat, genç, dinamik ve sürekli dönüşen yapısıyla insanı düşünmeye, sorgulamaya ve dünyaya farklı bir perspektiften bakmaya teşvik ediyor. Bu anlayış doğrultusunda kurulduğu günden beri Sakıp Sabancı Müzesi’yle farklı projeleri heyecanla hayata geçiriyoruz. Bu yıl da çağdaş sanatın en özgün isimlerinden Yoko Ono’nun eserlerini sanatseverlerle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Şiirden videoya, heykelden enstalasyonlara uzanan sergimiz, ziyaretçiye klasik bir müze deneyiminin ötesinde, çok katmanlı ve yaşayan bir deneyim sunuyor. Tüm sanatseverleri bu özel sergiyi görmeye davet ederim” dedi.

Ferit TUĞLUK