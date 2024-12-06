Erol'dan tılsımlı koleksiyon...

Özgün takı tasarımcısı Zeynep Erol, merakla beklenen yeni koleksiyonu “Tılsım”ı düzenlenen özel bir davetle tanıttı. Nişantaşı’nda tasarımcının kendi adını taşıyan atölyesinde gerçekleştirilen renkli davete, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim katıldı. Koleksiyonuyla sanatseverleri içsel bir yolculuğa çıkaran Erol’un davetine aralarında Leyla Alaton, Nükhet Eczacıbaşı, Gülden Büyükuçak, Begüm Karamahmutoğlu, İdil Lüleci, Dilek Türker, Evin Şaşmaz, Handan Öney, Zeynep Hamedi, Songül Sel ve Şah Yaycı’nın olduğu çok sayıda isim katıldı. Erol, koleksiyonu görmeye gelen tüm davetlilerle tek tek ilgilenerek tasarımlarının hikayesini paylaştı. Yaklaşık 70 çeşit takının yer aldığı özel koleksiyonda bir de bronz heykel yer alıyor.