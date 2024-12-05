İş ve turizm dünyası bir arada...

Türkiye Bankalar Birliği’nin 5 Aralık 2024 tarihli toplantısı, Akbank Genel Müdürlüğü’nde geniş bir katılımla gerçekleşti. Toplantıya, TBB Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılarak turizm sektöründeki yatırımlara ilişkin bilgiler paylaştı. Toplantı esnasında katılımcılar, Akbank’ın tarihini, sanat ve teknolojiyle bir araya getiren Refik Anadol’un bankaya özel tasarladığı eseri inceleme fırsatı buldular. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Akbank Genel Müdürü Kaan Gür de eserin ortaya çıkış süreci ve teknolojik altyapısıyla ilgili detayları aktardı.