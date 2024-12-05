Davetler

İş ve turizm dünyası bir arada...

Türkiye Bankalar Birliği’nin toplantısı, iş ve turizm dünyasından seçkin simaların katılımıyla gerçekleşti.

Giriş: 05 Aralık 2024 Perşembe
İş ve turizm dünyası bir arada...

Türkiye Bankalar Birliği’nin 5 Aralık 2024 tarihli toplantısı, Akbank Genel Müdürlüğü’nde geniş bir katılımla gerçekleşti. Toplantıya, TBB Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da katılarak turizm sektöründeki yatırımlara ilişkin bilgiler paylaştı. Toplantı esnasında katılımcılar, Akbank’ın tarihini, sanat ve teknolojiyle bir araya getiren Refik Anadol’un bankaya özel tasarladığı eseri inceleme fırsatı buldular. Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı ve Akbank Genel Müdürü Kaan Gür de eserin ortaya çıkış süreci ve teknolojik altyapısıyla ilgili detayları aktardı.

Türkiye Bankalar Birliği’ turizmbakanlığı akbank

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Davetler İş ve turizm dünyası bir arada...

Türkiye Bankalar Birliği’nin toplantısı, iş ve turizm dünyasından seçkin simaların katılımıyla gerçekleşti.

Güncel "Güneşin öptüğü anılar"

İş insanı Caroline Koç ailesi ve dostlarıyla birlikte çıktığı tatilden keyifli karelerini sosyal medya hesabından "Güneşin öptüğü anılar" notuyla paylaştı.

Güncel Özel koleksiyon Londra'da tanıtıldı

Sanat ve mücevher tasarımlarına ilgi duyan cemiyet hayatının ünlü isimleri, özel koleksiyon daveti için Londra'da bir araya geldi.

Magazin Hattı "Winter Tale" sergisi...

Küratörlüğünü Renk Erbil'in üstlendiği, 'Resmin Şairi' Devrim Erbil ile farklı disiplinlerden sanatçıların özgün eserleri "Winter Tale" başlıklı sergiyle sanatseverlerin karşısında.

Davetler Sanat ve sofralar buluştu

Türkiye’nin ilk uluslararası yaratıcılık etkinliği ‘Sofralar Sergisi Sanat ve Yaratıcılığı Kutlayalım’ Üçüncü Edisyonunun açılış gecesi bu yıl “Art of Winter-Kış ve Sanat” temasıyla gerçekleşti.

Magazin Hattı Yeni yıl etkinliği...

İsviçre'nin köklü lüks saat markası, butiğinde düzenlediği özel bir yeni yıl etkinliğinde marka dostlarını bir araya getirdi.
Davetler Mücevher tutkunları davette...

İş insanları Emil-Şükran Güzeliş çifti marka işbirliklerinin ikinci yılını cemiyet hayatının mücevher tutkunu ünlü isimleriyle bir arada kutladılar.

Davetler Tohum Otizm Vakfı’ndan alışveriş festivali...

Tohum Otizm Vakfı’nın gelenekselleşen Yılbaşı Alışveriş Festivali, bu yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde gerçekleşti.

Magazin Hattı “40. Yıl Ertuğrul Ateş” sergisi...

Galeri Deniz, Ressam Ertuğrul Ateş’in “40. Yıl Ertuğrul Ateş” sergisinin açılışına ev sahipliği yaptı.

Jet Set Modanın kalbi Londra'da attı

Moda dünyasının enlerinin seçildiği British Fashion Awards dün gece ünlü isimlerin katılımıyla Londra'da gerçekleşti.
Güncel Sabancı Ailesi, Hacı Sabancı'yı andı

Sabancı Ailesi, 1998 yılında hayatını kaybeden ikinci kuşak aile üyesi Hacı Sabancı için Adana’daki anma programında bir araya geldi.

Güncel Bali'de doğum günü...

Neslişah Alkoçlar Düzyatan doğum gününü ailece çıktıkları Bali tatilinde kutladı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.