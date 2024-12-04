Mücevher tutkunları davette buluştu

Türkiye’nin pırlanta markası D Diamond, marka yüzü Esra Erol ile iş birliğinin ikinci yılını görkemli davet ile kutladı. Esra Erol’un katılımı ile D Diamond Yönetim Kurulu Başkanı Emil Güzeliş ve D Diamond Yönetim Kurulu Üyesi Şükran Güzeliş’in ev sahipliğinde Raffles Hotel İstanbul’da gerçekleşen davete iş ve cemiyet dünyasının birçok saygın ismi katıldı. Geceye dair değerlendirmelerde bulunan Emil Güzeliş, D Diamond’un 3 yıl gibi kısa sürede perakende sektöründe önemli bir büyüklüğe ulaşarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen pırlanta markası olduğunu söyledi. Güzeliş, şunları aktardı: “Mücevherlerimiz dünyanın en büyüklerinden biri olan üretim tesisimizdeki ustaların ellerinden çıkıyor. Tasarımlarımızı 100 mağaza ve 150 satış noktasıyla toplam 250 noktadan mücevher severlere ulaştırıyoruz. İletişime ve sürekliliğine önem veriyoruz. Reklamlarımıza 3 yıl önce başladık. Geçen yılın sonundan bugüne yolumuza, Türkiye’nin en güvenilir sunucularından Esra Erol ile devam ediyoruz. Kendisi, samimiyeti ve verdiği güven ile markamıza çok yakışıyor. Bugün kendisiyle 2’nci yılımızı kutluyoruz.”

Onur AYDIN