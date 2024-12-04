Tohum Otizm Vakfı’ndan alışveriş festivali...

Tohum Otizm Vakfı’nın gelenekselleşen ve büyük ilgi gören Yılbaşı Alışveriş Festivali, bu yıl 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Divan Kuruçeşme’de düzenlendi. Otizmli bireylerin yararına düzenlenen festivalde, ziyaretçiler yeni yıl öncesi sevdikleri için hediyeler alırken, aynı zamanda otizmli çocukların eğitimlerine de katkıda bulundular. Festivalde bu yıl yenilikler ve sürprizler dikkat çekti Etkinlik öncesinde, otizmli çocuklar iş, sanat ve medya dünyasından sevilen isimler ile bir araya gelerek özel bir atölye çalışması gerçekleştirdi. Atölyede hazırlanan sürpriz yılbaşı hediyelikleri otizmli çocukların eğitim burslarına desteği sağlamak amacı ile festivalde bağışa dönüştürülmek üzere satışa sunuldu. İş dünyasından duyarlı kişi ve kurumlar, çağdaş sanatçılar ve seçkin markalar tarafından bağışlanan özel hediyeler, festivalde düzenlenen çekiliş ile sahiplerini bulurken; Tohum Otizm Vakfı kurucuları ile iş dünyasından önemli isimlerin hazırladığı özel tasarım yılbaşı hediye sepetleri otizmli çocukların yararına bağışa döndürülmek üzere satışa sunuldu. Her yıl festivalde gönüllü olarak görev alan 5-8 yaş arası Tohumcuklar ve 10 yaş üstü Genç Tohumlar bu sene de festivale renk kattı. Tohum Otizm Vakfı Onursal Başkanı Mine Narin, festivalin önemine ilişkin duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Otizmli çocuklarımızın eğitimine destek olmak amacıyla geleneksel olarak düzenlediğimiz Yılbaşı Alışveriş Festivalimizi bu sene de büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. Eğitim bekleyen çocuklarımız ve aileleri adına verilen tüm katkılar için içtenlikle teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar Yılbaşı Alışveriş Festivalimizden elde edilen gelir ile 694 otizmli çocuğun bir senelik eğitim bursunu karşıladık. Sizlerin desteğiyle, bu yıl da otizmli çocuklarımızın eğitim yolculuğuna ışık tutmaya devam etmekten büyük mutluluk ve şükran duyuyoruz.” dedi.

Onur AYDIN