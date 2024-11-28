Yeni mağazaya açılış daveti...

Kadın giyim dünyasında yeni bir soluk: L’Atelier Accract, şıklığı ve zamansız tasarımlarıyla sektöre giriş yaptı. Markanın kurucusu Asuman Tokgöz, Acarkentkent Sitesi'nde açılan ilk mağazasıyla, FW24-25 Kadın Giyim Koleksiyonunu tanıttı. Açılış daveti cemiyet hayatından, Sanem Tezman, Neşe Gönül, Hande Sezer Pekcan seçkin isimlerin katılımıyla gerçekleşti. Asuman Hanımı eşi Tahsin Tokgöz ve kızları Melisa Mutlu ile Fulya Özkanca da heyecanlı gününde yalnız bırakmadı. Şık atmosferi ve göz alıcı koleksiyonuyla dikkat çeken etkinlikte, davetliler L’Atelier Accract’ın vizyonunu ve tasarım anlayışını yakından tanıma fırsatı buldu. L’Atelier Accract, şıklığı hayatının her anında taşımak isteyen kadınlar için günden geceye uzanan özel bir gardırop yaratmayı hedefliyor. Yeni koleksiyonda, zarafet ve modern çizgiler bir araya gelirken, günlük hayattan özel davetlere kadar her anı kapsayan parçalar moda severlerin beğenisine sunuluyor.

Onur AYDIN