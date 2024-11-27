Yılın en iyileri ödüllendirildi

İtalya’nın ünlü yayın grubu Classi Editori çatısı altında doğan Gentleman Türkiye’nin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Yılın Gentleman” balosu bu yıl da iş, sanat ve cemiyet dünyasının sektörde en önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Yılın En İyilerinin yer aldığı bu gece aynı zamanda ünlülerin akımına da uğradı. Swissotel The Bosphorus’da gerçekleşen törende, 2024 yılının “Gentleman”larına ödülleri takdim edildi. Gecede toplam 24 dalda 31 ödül sahiplerini buldu. İş dünyası, sanat ve sosyal yaşamın seçkin temsilcilerinin katıldığı bu özel etkinlikte; Aslıhan Koruyan Sabancı, Erkan Güral, Hakan-Demet Ateş, Ekrem-Tuğçe Vardar gibi isimler ödül kazananlar arasında yer aldı. “Gentleman Ödül Töreni”nde tiyatro ve sinemanın usta ismi Yetkin Dikinciler’in sunumuyla, İş dünyasından sanata, spordan toplumsal projelere kadar fark yaratan isimlerin onurlandırıldığı ödül töreninde 24 farklı kategoride toplam 31 ödül sahiplerini buldu.

Onur AYDIN