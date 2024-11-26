İş dünyasına 'İstanbul Buluşmaları'...

QNB Türkiye tarafından dokuz yıldır gerçekleştirilen İstanbul Buluşmaları, iş dünyasının önde

gelen isimlerini bu kez Tersane İstanbul’da ağırladı. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan’ın ev sahipliğinde düzenlenen geceye iş dünyasından pek çok isim katıldı. Daha önceki yıllarda Kapalı Çarşı, Topkapı Sarayı, Balat, Ayasofya Yerebatan Sarnıcı, Boğaz Turu, İstanbul Arkeoloji Müzesi ve Amerikan arabaları ile İstanbul turu gibi pek çok farklı organizasyon ile misafirlerin ağırlandığı davette bu kez seyahat yazarı, tarihçi ve profesyonel rehber Saffet Emre Tonguç eşliğinde Haliç’te özel bir kültür turu düzenlendi. Ardından Canan Anderson ise misafirlere benzersiz bir müzik dinletisi sundu. Ömür Tan yaptığı açıklamada, “İstanbul Buluşmaları, her yıl müşterilerimizle bir araya geldiğimiz, İstanbul’un en özel kültürel ve tarihi alanlarını birlikte keşfettiğimiz bir gelenek oldu. Bu zamana kadar İstanbul Buluşmaları ile 1000’e yakın müşterimizi ağırladık ve bu süreçte iş dünyasının farklı sektörlerinden önemli isimleri bir araya getirdik” dedi. Tan sözlerine şöyle devam etti: “Davetlilerimizi birkaç saat de olsa, günlük koşuşturmanın dışına çıkarıp o güne özel keyifli bir zaman geçirmelerini sağlıyoruz. Amacımız, misafirlerimize unutulmaz bir İstanbul deneyimi yaşatmak.”

Hakan YAĞCI