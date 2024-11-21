Davetler

Tasarım yarışmasının kazananları belli oldu

Tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, ihracatta sürdürülebilir kalkınmayı katma değer ile yakalayabilmek adına İDMİB tarafından düzenlenen Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması’nda ödüller 6’ncı kez sahiplerini buldu.

Giriş: 21 Kasım 2024 Perşembe
Tasarım yarışmasının kazananları belli oldu

Tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, ihracatta sürdürülebilir kalkınmayı katma değer ile yakalayabilmek adına İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) tarafından düzenlenen Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması’nda ödüller 6’ncı kez sahiplerini buldu. İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca ve İDMİB Denetim Kurulu Üyesi ve Jüri Başkanı Emel Güven Bardız ev sahipliğinde düzenlenen davette Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması’nda deri konfeksiyon ve saraciye kategorilerinde toplamda 6 ödül verildi. Mövenpick Hotel İstanbul Marmara Sea’de gerçekleşen jüri özel seçimleriyle ödüllerine kavuşan genç tasarımcılar, öğleden sonra iş, sanat ve cemiyet hayatından ünlü simaların katıldığı davetle de tebrikleri kabul ettiler.

İDMİB Güven Karaca Emel Güven Bardız

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