Sanat tutkunlarını buluşturan sergi...

2007 yılında ressam-karikatürist Bedri Koraman ve Mesut Yavuz atölyelerinde eğitim alan ünlü sanatçı İlyas Yılmaz, 'Elias' tekniğiyle yaptığı eserleri, İstanbul Lütfü Kırdar Kültür Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Art Fair'de sanatseverlerle buluşturdu. Sanatçı Yılmaz'ın kendi geliştirdiği teknik olan 'Elias'ı kullanarak gitar telleri üzerine reçine ile şekillendirerek yaptığı eserler, Kadir Yücelbaş'ın küratörlüğünde sergilendi. İş ve cemiyet dünyasından Feryal Gülman, Emek Külür, Monik İpekel, Murat Aslan ve Sinem Nefesoğlu'nun da aralarında olduğu ünlü isimlerin ziyaret ettiği sergide, konuklar sanatçı İlyas Yılmaz ile sohbet ederek eserler üzerine uzun uzun konuştular.

Hakan YAĞCI