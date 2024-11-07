'Mustafa V. Koç Spor Ödülleri' sahiplerini buldu...

Yaşamı boyunca sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne tutkuyla inanan, sporu kişisel ve toplumsal gelişimin ayrılmaz parçası olarak gören Mustafa V. Koç’un idealleri ışığında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) iş birliğinde hayata geçirilen “Mustafa V. Koç Spor Ödülü” bu yıl sekizinci kez sahiplerini buldu. Kalıcı teması, “Olimpik değerlere katkı” olarak belirlenen Mustafa V. Koç Spor Ödülü, Koç Ailesi üyeleri, Koç Holding ve Koç Topluluğu üst düzey yöneticilerinin davetlilerin katılımıyla gerçekleşti. 2024 Mustafa V. Koç Spor Ödülü; Paris Olimpiyatları'nda 1500 metre erkekler serbest yüzmede finale kalan 17 yaşındaki Kuzey Tunçelli ile görme engelli sporcular için özel olarak tasarlanmış takım sporu olan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı'na verildi. Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Mustafa V. Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Caroline Koç ödülleri sporculara takdim etti.