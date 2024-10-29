Mücevher sanatla buluştu...

Öznur Yakın'ın kurucusu olduğu Lion Diamond, Contemporary Istanbul'da sanatseverlerle buluştu. Lion Diamond, Monad'ı sergilediği fuarda, 2025 yılında gerçekleşecek olan ikinci sanat koleksiyonunu da ziyaretçilere ilk kez tanıttı. AWC Contemporary Galeri'nin sanatçılarından, sanatçı Mert Ege Köse'yle işbirliği yaptığı ilk sanat koleksiyonu olan Monad'ı Contemporary Istanbul'da sergileyen Lion Diamond'a ilgi büyük oldu. Mert Ege Köse'nin orjinal eserlerinin formunu koruyarak, çağdaş heykel sanatını Lion Diamond'ın tasarımlarına yansıttığı koleksiyonu, fuarın dikkat çeken eserlerinden oldu.

Fuarda, iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim Lion Diamond standını ziyaret etti. Ziyaretçiler arasında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Allan Hakko, Arzu Sabancı, Hacı-Nazlı Sabancı, Çiğdem Kamer, Atasay Kamer, Chiara De Rocchi, Simay Kamer vardı.