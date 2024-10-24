Sanat İstanbul'da...

Cemiyet ve iş dünyasından ünlü simalar Contemporary İstanbul'un 19. edisyonunda bir araya gelmeye devam ediyor. Bloomberg HT TV, Bloomberg HT Radyo, Habertürk TV, Habertürk Radyo'nun ana medya sponsorluğunu üstlendiği 19. Contemporary İstanbul üçüncü gününde de sanat tutkunlarını ağırlamaya devam etti. Cemiyet hayatının sanat sever isimlerinden Cengiz Çetindoğan, Hediye Güral Gür, Dilek Türker ve Emel Ayaydın gibi sanatsever isimler Contemporary Istanbul'u ziyaret ederek sanat dolu bir gün geçirdiler.

Onur AYDIN