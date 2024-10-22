Çağdaş sanat tutkunları açılışta buluştu

Bloomberg HT TV, Bloomberg HT Radyo, Habertürk TV, Habertürk Radyo'nun ana medya sponsoru olduğu 19'uncu Contemporary İstanbul, bugün VIP davetle başladı. Sanatseverlerin ilgisiyle açılan çağdaş sanat sergisi, dünyaca ünlü galeriler ve koleksiyonerleri bir araya getirecek. İş ve cemiyet dünyasından ünlü isimlerin katıldığı açılışa, Contemporary İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ile eşi Rabia Güreli, ev sahipliği yaptı. Elif Dürüst, Pelin Akın Özalp ve daha birçok ünlü isim, çağdaş sanat eserlerini görmek üzere açılışa geldi.