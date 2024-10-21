Şen'den özel davet

L’Entrecôte de Paris, Kanyon’dan sonra Mayıs ayında Acarkent’te de kapılarını açmıştı. Markayı yaz sezonunda Göcek'e taşıyan Metin Şen, yaz boyunca Göcek-İstanbul arasında yoğun bir tempo ile çalıştı. Yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte Acarkent'teki restoranına geri dönen Şen, dün akşam yakın dostlarını ağırladı. L’Entrecôte de Paris’de gerçekleşen bu özel akşam yemeğinde Selim Kosif, İpek Varol, Ercan Saatçi, Eda Tokcan, Uğur Soyata, Ebru Ceylan ve Aslı Sipahi gibi ünlü isimler yer aldı. Misafirler keyifli bir akşam geçirirken, lezzetli menü ve samimi ortam dikkat çekti.