Odabaş’dan “Işık. Gölge. Sahneler” sergisi...

Sanatın farklı dönemlerine odaklı sergileri ve sanat etkinlikleriyle kültür sanat dünyasına yeni bir yaklaşım getiren Ruzy Gallery, yeni sergisi “Işık. Gölge. Sahneler”i gerçekleştirdiği renkli davetle sanatseverlerin beğenisine sundu. “Işık. Gölge. Sahneler”, iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini buluşturdu. Pervin Ersoy, Feryal Gülman, Faruk Sabancı & Esra Bilgiç, Rıfat Elhadef, Hande Erçel & Hakan Sabancı, Selim Demir, Ersin-Siren Ertan Kayalar, Emre Yusufi, İzzet Öz, Aslıgül Atasagun, Sinan-Füsun Kuran, Begüm Karamahmutoğlu, Nazlı Keçili, Yonit Kaspi, Mustafa-Zeynep Aydınlar Eröğüt, Mehmet Ali-Jülide Berkman, Ferhan İstanbullu davete katılanlar arasındaydı. Çağatay Odabaş’ın 7 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği, her eseri bir film sahnesi olan kişisel sergisi ‘Işık. Gölge. Sahneler’de mumu bir metafor olarak kullanarak yaşam ve zaman kavramını ele alıyor. Usta yapımcı, tenor ve besteci Rahman Altın ise "Işık. Gölge. Sahneler" için multidisipliner bir çalışmaya imza atarak özel olarak hazırladığı bestesiyle sergiye eşlik ediyor. “Işık. Gölge. Sahneler”, 10 Aralık tarihine kadar Ruzy Gallery’de ziyaret edilebilecek.