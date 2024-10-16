İKSV'den Londra'da gala...

Kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışmalarını sürdüren İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), genç sanatçıların eser üretimlerini desteklemek için kullandığı Genç Sanatçı Fonu'nun genişletilmesi için bir kaynak geliştirme galası düzenledi. 13 Ekim'de Londra Doğa Tarihi Müzesi'nde gerçekleştirilen ve İstanbul Portföy'ün Gala Sponsoru olarak katkıda bulunduğu geceye Eren Holding ve VitrA partnerler olarak destek verdi. Mey | Diageo da gecenin kutlama destekçisi oldu. Halit Ergenç'in özel sunuşuyla başlayan Istanbul Calling Gala Gecesi'nde dünyanın önde gelen müzayede evlerinden Christie's desteğiyle fon yararına bir destek yarışı da yapıldı. Gece, Erol Evgin'in orkestrası eşliğinde verdiği konserle sona erdi. Gala gecesi kapsamında düzenlenen ve Christie's Uluslararası Direktörü Beatriz Ordovas'ın yönettiği destek yarışında, Erol Akyavaş, Nejad Devrim, Osman Dinç, Nuri İyem, Alev Ebüzziya Siesbye ve Fausto Zonaro'nun birer eseri yer aldı. İlona Akyavaş, Veronica Devrim, Osman Dinç, Alev Ebüzziya Siesbye, Osman Nuri İyem, Gizem Kahya İyem ve 2015-2022 yılları arasında İKSV'nin Mütevelliler Kurulu Başkanlığını üstlenen Münir Ekonomi tarafından yapılan eser bağışlarıyla düzenlenen destek yarışı aracılığıyla Genç Sanatçı Fonu'na yaklaşık 174 bin İngiliz Sterlini ek destek sağlandı. Gala etkinliğinde, destek yarışı ve geceye katılım için toplanan bağışlarla birlikte fona aktarılan toplam tutar yaklaşık 360 bin İngiliz Sterlini oldu. İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), Genç Sanatçı Fonu'nu vakfın 50. yılında, festivallerde yer alacak genç sanatçıların üretimlerini desteklemek amacıyla oluşturmuştu.