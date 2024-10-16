Davetler

Cumhuriyetimizin 101. yılına coşkulu kutlama

Ünlü giyim markası, Cumhuriyetimizin 101. yılını, Candan Erçetin ve Koton Cumhuriyet Korosu’nun seslendirdiği Cumhuriyet Marşları ve Atatürk’ün sevdiği şarkılarla kutladı.

Giriş: 16 Ekim 2024 Çarşamba
Cumhuriyetimizin 101. yılına coşkulu kutlama

Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümü, önceki gün Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde düzenlenen muhteşem bir konserle coşkuyla kutlandı. Usta sanatçı Candan Erçetin, Atatürk’ün sevdiği şarkıları ve marşlarımızı eşsiz yorumlarıyla seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Geçtiğimiz yıl, Cumhuriyetin 100. yılını geniş bir etkinlik programıyla kutlayan Koton, “100. Yıl Komitesi” kurarak başlayan etkinliklerinde, Cumhuriyet tarihine dair kitaplar, logolu tişörtler ve rozetler gibi özel hediyelerle çalışanlarını bu anlamlı kutlamaya ortak etti. Selanik’ten Ankara’ya uzanan tarihî geziler düzenleyerek Cumhuriyetin mihenk taşlarını ziyaret eden Koton, merkez ofiste oluşturulan “Cumhuriyet Duvarları” ile de bu gezilere katılamayan çalışanların, deneyimleri fotoğraflar üzerinden takip etmelerini sağladı. Coşkulu etkinliğe iş ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katılarak destek verdi.

Candan Erçetin Koton Cumhuriyet Korosu

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