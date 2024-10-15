Şık tasarımlara özel lansman

Donna Giyim, özgün ve zarif tarzıyla tanınan Barbara Bui markasını ESCADA mağazalarına taşıyan yenilikçi bir adım attı. Barbara Bui hem naif hem özgür parçalardan oluşan koleksiyonuyla, gustosuyla fark yaratan kadınların tercihi olacak. Tuna Kurdoğlu ve Ecehan Kurdoğlu ev sahipliğinde ESCADA’nın Etiler’de bulunan mağazasında, gerçekleştirilen lansman, iş ve cemiyet dünyasından Ece Kurdoğlu, Begümhan Kurdoğlu, Sevim Uyar, Roksi Garih, Merih Turan, Bahar Şer, Gizem Sabancı, Derya Karagülle gibi birçok ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Barbara Bui’nin mini defilesiyle başlayan etkinlik, davetlilerin koleksiyonları yakından incelemesi ve eşsiz tasarımların arkasındaki ilham verici hikayelerin keşfiyle son buldu.

Onur AYDIN