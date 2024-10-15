Davetler

Moda ve tasarım buluşması...

İş ve cemiyet hayatının moda tutkunu ünlü simaları özel davette bir araya geldiler.

Giriş: 15 Ekim 2024 Salı
Moda ve tasarım buluşması...

Beymen İstinyePark İstanbul, Universial Design Studio iş birliğiyle yenilenen tasarımı ile lükse yeni bir boyut kazandırıyor. Türkiye’nin lüks moda ve yaşam stili destinasyonu Beymen’in, İstanbul’un kalbindeki alışveriş noktalarından İstinyePark mağazası, Londra merkezli Universal Design Studio iş birliğiyle yenilendi. Türkiye’nin mimari, sanatsal ve doğal zenginliklerini yansıtan tasarımı ile yepyeni bir görünüme kavuşan mağaza, mimar Carlo Scarpa’nın ikonik desenlerinden esinlenen terrazzo zemini, Begüm Cânâ Özgür’ün modern zanaat anlayışıyla Beymen için özel olarak tasarladığı dokuma halıları ve İstanbul Boğazı’ndan ilham alan yarı opak cam dış cephesiyle de dikkat çekiyor. Teknik işçiliğin ötesine geçerek, zanaat ile kesişen özel uygulamaların da yer aldığı yeni tasarımda; ahşap oyma dokular, metal üzeri özel boyama yüzeyler ve Türkiye’nin zengin mermer seçkisinden doğal taş kullanımları da öne çıkıyor. Özel davetle yeni mekanı ziyaret eden konuklar modanın ve tasarımın birlikteliğine şahitlik etti. Mağazanın etkileyici tasarımına eşlik eden sanatçıların eserleriyle de moda ve sanatın yaratıcı evrenini bir araya getiriyor. Çağdaş Türk heykel sanatının öncü isimlerinden Koray Arış ve heykel sanatçısı Ali Şentürk, geleneksel sanat tekniklerini teknolojiyle buluşturan sanatçı Adrian Altıntaş, çok yönlü üretimleriyle tanınan sanatçı Lal Batman’ın eserleri Beymen İstinyePark’ı sanatla bütünleştiriyor. Ayrıca zamansızlığı odağına aldığı eserleriyle son dönemde adından söz ettiren heykel sanatçısı Marion Verboom, ressam Claire Chesnier, disiplinlerarası eserleriyle öne çıkan sanatçı Pablo Davilo’nun eserleri de Beymen İstinyePark’ı küresel sanat dünyası temsilcilerinin eserleriyle buluşturuyor ve mağazayı adeta bir sanat galerisine dönüştürüyor.


beymen

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