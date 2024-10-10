Davetler

Mücevherin sanatsal yolculuğu...

Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Jewelry Show'un desteğiyle gerçekleşen “Art for Jewellery - Inspiration Hub” ve “Mücevherin Zaman Tüneli" doludizgin gerçekleşti.

Giriş: 10 Ekim 2024 Perşembe
Mücevherin sanatsal yolculuğu...

Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Jewelry Show'un desteğiyle gerçekleşen “Art for Jewellery - Inspiration Hub” ve “Mücevherin Zaman Tüneli" yine doludizgin gerçekleşti. Üç gün boyunca gerçekleşen birbirinden güzel panellerde farklı ülkelerden gelen panelistler alanlarındaki uzman konularda katılımcılara bilgiler verdi. Mücevher Marka Danışmanı Aylin Gözen ile Lion Diamond Kurucusu Öznur Yakın’ın projelendirdiği İstanbul Jewelry Show’da 5’incisi düzenlenen “Art for Jewellery - Inspiration Hub” yine sanat, tarih ve mücevheri fuar ziyaretçileriyle bir araya getirdi.

Art For Jewellery Türk Mücevherini Tanıtmak İçin Çalışıyor

Etkinliğin açılışını yapan Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın: “Art for Jewellery, birliğimizin de desteğiyle sanat ve mücevheri bir araya getiren ve mücevherimizi dünyaya tanıtmada büyük çaba gösteren bir etkinlik. Hep birlikte Türk mücevherini daha iyi yerlere getirmek için gerekli mücadeleyi vereceğiz. Amacımız mücevheri sadece ticarette değil, kültür veya tarihiyle de ön plana çıkarmaktır” dedi.

İstanbul Jewelry Show Mücevher İhracatçıları Birliği

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