Sosyete kebabçıda...

İstanbul’un yenilikçi ve yüksek standartlı et&kebap lezzetlerini misafirlerine sunan Karkas, Ocakbaşı konsepti ile özenle seçilmiş lezzetlerin eşsiz boğaz manzarasıyla buluştuğu 2. Şubesini Rumeli Hisarı’nda açtı. Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Ceylan Çapa, Soft Opening ile kapılarını açan Karkas Ocakbaşı’nda sosyetenin tanınmış yüzlerine büyük bir davet verdi. İstanbul’un tanınmış simalarının katıldığı bu özel davet büyük ilgi gördü. Ceylan Çapa’nın ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Arzu Sabancı, Melis Ağazat, Vanessa Sason, Şebnem Çapa, Berrin Zorlu, Eda Kosif katılılm gösterdi.