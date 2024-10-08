Sanatseverler bir arada...

Refik Anadol’un Akbank Genel Müdürlüğü için özel olarak tasarladığı sanat eseri, iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin buluştuğu özel bir resepsiyonla sergilendi. Anadol’un sanat, bilim ve teknoloji arasındaki dinamik ilişkiyi geleceğe taşıyan ve Türkiye’deki ilk kalıcı yapay zekâ eseri olma özelliğini taşıyan eserin açılışı Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleşti. Cemiyet hayatının sanat tutkunu ünlü isimlerinden Ömer ve Ayşegül Dinçkök, İzzet-Roksi Garih, Melis Çiftçi, Roula-Mehmet Habbab, Murat Pilevneli, Jaklin Güner gibi isimler sanat eserlerini davette yakından görme fırsatı yakaladılar.

Ferit TUĞLUK