Refik Anadol’dan özel sergi

İş dünyası, kültür, sanat ve cemiyet hayatının seçkin isimleri, dünyanın önde gelen medya sanatçılarından Refik Anadol'un Akbank için özel olarak tasarladığı eserinin açılışı için Akbank Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen özel resepsiyonda bir araya geldi. Refik Anadol’un eşsiz sanat eserini Akbank’ın kalbinde sergilemekten büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, “Türkiye’nin dijital sanatta dünya markası olan Refik Anadol’un eşsiz sanat eserini Akbank’ın merkezinde sergilemekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Dünyanın önde gelen bankalarının merkezleri artık sanatla iç içe, sürdürülebilirlik anlayışı doğrultusunda şekilleniyor. Biz de genel müdürlüğümüzde tam olarak bunu gerçekleştirdik ve bu dönüşümün kalbine Türkiye’nin gururu Refik Anadol’un eserini yerleştirdik.” dedi. Refik Anadol ise “İstanbul’a, şehrin kültürel ve doğal ritmine derinden uyum sağlayan bir eserle dönmek büyük bir onur. Bu eseri, Akbank’ın kurumsal hafızası ile İstanbul’un doğal döngülerinin bir birleşimi olarak hayal ettim. Akbank arşivlerini İstanbul’un doğal ortamıyla harmanlayan geniş bir veri seti aracılığıyla, proje izleyiciyi, veri ile ilişkisini yeniden düşünmeye davet ediyor. Eser veriyi yalnızca bir bilgi kaynağı olarak değil, aynı zamanda daha derin ve manalı bağlantılar kurmanın bir aracı olarak görmemizi hedefliyor. Bilim, sanat ve teknolojiyi bir araya getiren bu yapay zeka eseri estetik açıdan ilgi çekici bir deneyim yaratmanın yanı sıra teknoloji, doğa ve hafıza arasında kökleri İstanbul’un kalbinde yer alan bir diyalog kuruyor. Bu projenin hayata geçmesinde önemli bir rolü olan başta Suzan Sabancı olmak üzere tüm Akbank yönetimine Türkiye'de sanatın ve sanatçıların gelişimine verdiği değerli desteklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Ferit TUĞLUK