Şevket Sabancı, Erol Evgin şarkılarıyla anıldı!

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Turgutreis Şevket Sabancı Parkı’nda bu yıl üçüncüsü düzenlenen Şevket Sabancı’yı anma konserinde sahne aldı. Sunuculuğunu Yekta Kopan’ın yaptığı, Şevket Sabancı film gösteriminin ardında Hayırlı Sabancı’nın konuşmasıyla açılan bu özel gecede sahne alan Erol Evgin, konseri boyunca geçmişten günümüze Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını izleyicilerle hep bir ağızdan seslendirdi. Sanatçı, Şevket Sabancı’yı; “Türk sanayiine, kültüre, sanata, çağdaş eğitime büyük katkılar sağlayan merhum Şevket Sabancı’yı saygı ve rahmetle anıyorum” sözleriyle andı. Erol Evgin konserini izleyenler arasında; Özcan Sabancı, Emine Sabancı ve eşi Erhan Kamışlı, Ali Sabancı, Muğla Valisi İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, Arzu- Ömer Sabancı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ve eşi Sezil Tamer Mandalinci de vardı.