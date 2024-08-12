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Golf tutkunları Bodrum'da buluştu

İş dünyasının önde gelen isimleri, Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda Bodrum'da düzenlenen WCGC–World Corporate Golf Turnuvası'nda kıyasıya mücadele etti.

Giriş: 12 Ağustos 2024 Pazartesi
Golf tutkunları Bodrum'da buluştu

OPET’in ve Bloomberg HT'nin ana medya sponsorluğunda gerçekleşen WCGC–World Corporate Golf Challenge 2024 Türkiye finalinde kazananlar belli oldu. 9-11 Ağustos tarihleri arasında Regnum Golf Country Bodrum’da gerçekleşen turnuvayı birincilikle tamamlayan İTA Jewellery Takımı, 28 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında Çin Haikou’da yapılacak dünya finalinde ülkemizi temsil edecek. OPET’in ana sponsorluğunu üstlendiği World Corporate Golf Challenge Türkiye 2024 finali, 9-11 Ağustos tarihleri arasında Regnum Golf Country Bodrum’da gerçekleşti. Matrix Travel organizatörlüğünde bu yıl 12’incisi düzenlenen ve 30 takımın mücadele ettiği WCGC 2024’te bu yılın kazananı Şermin Öztürk ve Serdal Erdoğan’dan oluşan İTA Jewellery Takımı oldu. Şermin Öztürk ve Serdal Erdoğan ikilisi, toplamda 144 puan alarak turnuvayı birincilikle tamamladı. Türkiye finalinin şampiyonu İTA Jewellery Takımı 28 Ekim-1 Kasım 2024 tarihleri arasında Çin Haikou’da yapılacak WCGC Dünya Finali’nde ülkemizi temsil edecek. Mehmet Aygün ile Şehmus Işık’ın temsil ettiği Cullinan Hotels takımı 141 puanla ikinci sırada yer alırken, Deniz Özdoğan ve Muhammed Ali Aydın’ın oluşturduğu EGK takımı ise 138 puanla üçüncü sıraya yerleşti. Kazanan takımların ödülleri, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Fikret Öztürk, OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk ve geçmiş dönem Dış İşleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından verildi. OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, ödül töreninde yaptığı konuşmada OPET olarak World Corporate Golf Challenge’ın 34 ülkede düzenlenen turnuvalarının Türkiye ayağına destek vermekten mutluluk duyduklarını belirterek, dünya finaline katılacak ve ülkemizi temsil edecek takımımıza başarılar diledi. Şirketler için uluslararası arenada temsil şansı 1993’ten beri yaklaşık 1 milyon golfçünün katıldığı ve 2013 yılından beri Türkiye’de düzenlenen dünyanın en geniş katılımlı kurumsal golf turnuvası olan World Corporate Golf Challenge (WCGC), iş dünyası ve golf sektörünü bir araya getirerek uluslararası arenada şirketleri temsil etme fırsatı sunuyor. 2015 itibarıyla 34 ülkede gerçekleştirilen ve her yıl kazanan takımları Dünya Finali’nde buluşturan turnuvanın Türkiye finallerinin ana sponsorluğunu 2015 yılından bu yana OPET üstleniyor.

Dereceye Girenler;


Birinci Takım: İTA Jewellery / Şermin Öztürk – Serdal Erdoğan


İkinci Takım: Cullinan Hotels / Mehmet Aygün – Şehmus Işık


Üçüncü Takım: EGK / Deniz Özdoğan – Mehmet Ali Aydın


Longest Drive Kadınlar: Sinem Wevers


Longest Drive Erkekler: Anıl Tetik


Nearest to Pin: Pierluigi Picco

Onur AYDIN

WCGC–World Corporate Golf Turnuvası

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