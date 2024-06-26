Kadınlar güçlensin diye özel işbirliği...

İyi ki Vakfı, Mercedes-Benz Otomotiv’in “She’s Mentoring” programının iş ortağı oldu. Bu program, kariyer yolculuklarının başındaki genç kadınlara destek olmayı ve topluma değer katmayı amaçlıyor. İyi ki Vakfı derneğinin kurucusu ve aynı zamanda She’s Mentoring programında mentor olan Füsun Kuran, proje destekçileri kadınları geçtiğimiz gün Kulis Maslak’ta ağırladı. Etkinliğe aralarında Betül Selcen, Ebru Bağıran gibi isimlerin de bulunduğu cemiyet, sanat ve moda dünyasından çok sayıda isim katıldı. Etkinlikte konuşma yapan Füsun Kuran "İyi Ki Vakfı olarak, genç kadınların güçlenmesi ve kariyerlerinde ilerlemeleri için çabalıyoruz. She’s Mentoring programı, bu misyonumuzun bir parçası olarak, genç kadınlara rehberlik ederek ve destekleyerek onların başarılarını artırmayı hedefliyor. Bu program, sadece bireylerin değil, aynı zamanda toplumun genel refahı için de önemli bir adım ve bu yolda adım atmak bizim için büyük bir gurur kaynağı." dedi.

Ferit TUĞLUK