Davetler

Miniklerden Yed-i Sevda konseri

Musıki Eğitim Vakfı ve TEGV, Adıyaman’da müzik eğitimine devam eden çocuklara burs sağlamak amacıyla özel bir konser gecesi düzenledi.

Giriş: 08 Haziran 2024 Cumartesi
Miniklerden Yed-i Sevda konseri

Musıki Eğitim Vakfı, Yed-i Sevda konseriyle unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, etkinliğe ev sahipliği yaptı ve Türk Sanat Müziğinin en seçkin eserleri, dinleyicilerle buluştu.Bu özel gecede, Musıki Eğitim Vakfı kurucusu, sanatçı Fikret Erkaya etkileyici performansıyla yeniden sahne aldı. Orkestra şefliğini Mehmet Hulusi Yücebıyık’ın yaptığı konser, Türk Sanat Müziğinin büyüleyici tınılarını şehrin kalbine taşıdı. Gecenin sunuculuğunu ise ekranların sevilen yüzü Murat Aygen üstlendi. Konserin sürprizlerinden biri de TEGV Adıyaman konteyner kentinden gelen çocuk korosunun performansı oldu. Bu genç yetenekler, şarkılarıyla hem sahneyi renklendirdi hem de kalplere dokundu. Konser, deprem felaketinden en çok etkilenen iller arasında yer alan Adıyaman’da müzik eğitimine devam eden çocuklara burs sağlamak amacıyla düzenlendi.

Onur AYDIN

Miniklerden Yed-i Sevda konseri

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