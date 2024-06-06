Şık koleksiyona davet...

Zamansız stilin kodlarını sunan DARE London’ın, ‘To Breeze’ koleksiyonu, İstanbul’da gerçekleşen keyifli bir davetle tanıtıldı. Markanın tasarımcısı ve kurucusu İpek Alp Sever ev sahipliğinde gerçekleşen davete; Feryal Gülman, Dalia Garih, Neşe Gönül, Mehmet Ali- Julide Berkman, gibi isimler katılım gösterdi. Her koleksiyonu ile birbirinden etkili hikayelere imza atan Dare London, bu yaz markanın birinci yılını kutlarken, sofistike ve taze görünümler yaratarak unutulmaz anlarınıza eşlik ediyor. Sürdürülebilir moda’nın en genç temsilcilerinden Dare London, üçüncü koleksiyonunda geri dönüştürülmüş kumaşlar ve vegan deri etiketlerle modanın nabzını tutarken, aynı zamanda

ekolojik dengeye saygılı adımlar atıyor.

Ferit TUĞLUK